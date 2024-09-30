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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Neon Blood получила дату релиза в Steam и на консолях — это киберпанковый ролевой де...

Neon Blood получила дату релиза в Steam и на консолях — это киберпанковый ролевой де...

Neon Blood получила дату релиза в Steam и на консолях — это киберпанковый ролевой детектив в последнем мегаполисе на ЗемлеИздательство Meridiem Games и разработчики из испанской ChaoticBrain Studio объявили точную дату выхода своей киберпанковой детективной ролевой игры Neon Blood в цифровом и розничном форматах.

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