Учёные разработали классификацию эпигенетических маркеров, которые связаны с развитием рака

Введение По данным Национального института здравоохранения, смертность от рака впервые превысила смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и у каждого второго мужчины и каждой третьей женщины будет диагностирована та или иная форма заболевания.
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