Крупная покупка или вклад: объяснено, что сейчас лучше сделать с деньгами

Если перед человеком стоит выбор, положить деньги на вклад или сделать крупную покупку, стоит оценить необходимость покупки в данный момент — так как ставки по вкладам позволяют не только компенсировать инфляцию, но и приумножить сбережения, считает главный аналитик Банки.