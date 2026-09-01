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ДумаТВ

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Государственная Дума предложила Правительству скорректировать своё постановление

Правительство своим постановлением от 5 апреля 2023 года № 550 установило правила осуществления учета животных, перечень их видов, а также сроки для этого.

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