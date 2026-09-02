Водителей без ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 1 сентября в России действует новый порядок привлечения к ответственности водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО.
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