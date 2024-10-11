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Наказали TikTok-воинов: Украинцы помогли навести удар на свой командный пункт

Наказали TikTok-воинов: Украинцы помогли навести удар на свой командный пункт

В районе населенного пункта Горняк военные ВСУ снимали друг друга на видео и поплатились за это.О поражении командно-наблюдательного пункта (КНП) противника рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин.

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