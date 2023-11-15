Овечкин совершил три броска в створ в матче "Вашингтон" - "Вегас"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот по итогам матча регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс".
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