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К чему приведёт разворот мировой экономики на восток: Агеев о глобальных вызовах и задачах России

К чему приведёт разворот мировой экономики на восток: Агеев о глобальных вызовах и задачах России

Доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о рисках, в том числе и военных, из-за разворота мировой экономики на восток .

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