Про возможную замену предпринимателей нейросетями

Двум продвинутым нейросетям поручили управление бизнесом: вендинговыми автоматами. Им выдали по одному автомату в Сан-Франциско и поставили задачу заработать как можно больше денег за один год.
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