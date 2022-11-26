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Тест: в честь кого названы набережная Дрейера, улицы Кауля и Цеткин в Туле

Тест: в честь кого названы набережная Дрейера, улицы Кауля и Цеткин в Туле

Большая часть тульских улиц – это имена выдающихся личностей и героев страны. Подробности об истории названия набережной Дрейера, а также улиц Калинина, Кауля, Цеткин и Дмитрия Ульянова, Тульская служба новостей решила рассказать с помощью теста.

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