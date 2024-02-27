Договор об объединении Германии может быть денонсирован: в Совете Федерации поддержали инициативу о признании документа недействительным

Natalija Osminina

Да дело не в том, что Германия ведет в никуда. А в том, что при наступающей дележке Европы, России нужна ГДР, а не только страны Варшавского договора по 1997 год, как ранее требовал Путин от Байдена. Странно, что за 33 года от краха СССР россияне настолько привыкли считать себя вассалом Запада, что даже мыслить боятся категориями мощи ХОТЯ бы СССР, А, ведь, Россия сейчас впервые за всю свою историю стала в сравнительном эквиваленте, сильнее СССР , многократно сильнее всего НАТО, сильнее США! И значит, в грядущей дележке Европы, которая происходит после каждой Мировой войны (а сейчас идет Третья Мировая) Путин посчитал неправильным, что Европу делят без России. И потребовал от Байдена отвести НАТО на 1997 год. Но так как Байден и НАТО тогда, 17 декабря 2021 года, с этим не согласились, и в ответ развязали войну на Украине, требовния Путина по итогам победы в этой местной украинской войне увеличились. Теперь НАТО придется уйти на состояние 1945 года. Года победы СССР в Отечественной войне - Второй Мировой.