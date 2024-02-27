Глава крымских немцев Юрий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года, известный также как договор «Два плюс четыре», поскольку он давно не реализуется и нарушается руководством ФРГ.
Договор об объединении Германии может быть денонсирован: в Совете Федерации поддержали инициативу о признании документа недействительным
Комментарии
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Natalija Osminina
Да дело не в том, что Германия ведет в никуда. А в том, что при наступающей дележке Европы, России нужна ГДР, а не только страны Варшавского договора по 1997 год, как ранее требовал Путин от Байдена. Странно, что за 33 года от краха СССР россияне настолько привыкли считать себя вассалом Запада, что даже мыслить боятся категориями мощи ХОТЯ бы СССР, А, ведь, Россия сейчас впервые за всю свою историю стала в сравнительном эквиваленте, сильнее СССР , многократно сильнее всего НАТО, сильнее США! И значит, в грядущей дележке Европы, которая происходит после каждой Мировой войны (а сейчас идет Третья Мировая) Путин посчитал неправильным, что Европу делят без России. И потребовал от Байдена отвести НАТО на 1997 год. Но так как Байден и НАТО тогда, 17 декабря 2021 года, с этим не согласились, и в ответ развязали войну на Украине, требовния Путина по итогам победы в этой местной украинской войне увеличились. Теперь НАТО придется уйти на состояние 1945 года. Года победы СССР в Отечественной войне - Второй Мировой.
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22 час.
Natalija Osminina
А ГДР нужна России и как партнер, стратегический и экономический, потому что именно на её землях построены газовые терминалы и идут северные потоки. И потому ГДР станет газовым хабом России. А главное, это одна из "стран моря" (Прибалтика, Польша) вокруг Балтийского моря, которые России придется контролировать своими военно-морскими базами для обеспечения безопасности Калининграда и Петербурга.
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22 час.
НК
Наталья Котельникова
Отлично! Сбываются мечты. Входим на территорию бывшей ГДР и разделяем и властвует! Спасибо, что наконец-то начинается настоящее время российской славы и настоящий победный марш по этим пиндосам. Вперёд Россия, россияне.Слава Армии!
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5 час.
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