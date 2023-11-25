В Киеве начались аварийные отключения света

В Киеве и области начались аварийные отключения света. По данным генерального директора компании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергея Коваленко, в городе повреждены электросети, обесточены 16 тысяч зданий.
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