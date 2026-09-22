Тандем "Молнии" и FPV-дрона уничтожил опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт формирований ВСУ, применив метод тандемного удара беспилотниками на днепропетровском направлении.
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