Героический разведчик СВО заявил о желании стать губернатором Воронежской области

Трижды раненный за время спецоперации боец ВС России заявил о своих политических амбициях.Гранатометчик-разведчик СВО с тремя ранениями Владислав заявил, что после окончания боевых действий он хочет попробовать себя в политике и стать мэром Воронежа или главой своего региона.