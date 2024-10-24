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Героический разведчик СВО заявил о желании стать губернатором Воронежской области

Героический разведчик СВО заявил о желании стать губернатором Воронежской области

Трижды раненный за время спецоперации боец ВС России заявил о своих политических амбициях.Гранатометчик-разведчик СВО с тремя ранениями Владислав заявил, что после окончания боевых действий он хочет попробовать себя в политике и стать мэром Воронежа или главой своего региона.

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