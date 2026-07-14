Синоптик Шувалов: в июле на регионы РФ обрушатся ливни – засухой и не пахнет

В июле на Урал, Западную Сибирь, Пермский край, Тюменскую область обрушатся сильные ливни. И, хотя в некоторых южных регионах ожидается снижение уровня осадков, засухи практически нигде не будет, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в пресс-центре НСН.