Нутрициолог Панкова предупредила, что жирная, острая или сладкая еда может ухудшить самочувствие в жару

В жаркую погоду привычные продукты могут негативно сказаться на организме. Лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рассказала «ФедералПресс», какие блюда усиливают перегрев, провоцируют обезвоживание и могут вызвать отравление.
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