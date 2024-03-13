Neuroscience: выспавшиеся люди чаще жертвуют деньги на благотворительность Ученые из Бернского университета в Швейцарии выяснили, что желание пожертвовать деньги на благотворительность усиливается после качественного сна.
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