Запрет США на программное обеспечение EDA сильно ударил по китайским технологическим компаниям — среди пострадавших Xiaomi и Lenovo

Вашингтон ввел жесткие ограничения на экспорт программного обеспечения для проектирования полупроводников в Китай, запретив таким компаниям, как Synopsys и Cadence, выдавать лицензии технологическим компаниям, которые используют их программное обеспечение для создания передовых микросхем.