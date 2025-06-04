Запрет США на программное обеспечение EDA сильно ударил по китайским технологическим компаниям — среди пострадавших Xiaomi и Lenovo

Вашингтон ввел жесткие ограничения на экспорт программного обеспечения для проектирования полупроводников в Китай, запретив таким компаниям, как Synopsys и Cadence, выдавать лицензии технологическим компаниям, которые используют их программное обеспечение для создания передовых микросхем.
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