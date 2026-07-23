Mercedes-Benz могут запретить в США из-за китайских акционеров — Сенат готовит жёсткие правила

У автопроизводителя будет время до 2030 года, чтобы выполнить требованияБудущее Mercedes-Benz на американском рынке оказалось в центре политических обсуждений после того, как комитет по торговле Сената США одобрил законопроект, ограничивающий продажи автомобилей производителей, если более 15% их акций принадлежит китайским компаниям.