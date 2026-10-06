Gauff addresses 'insane' social media racism after China Open win

Coco Gauff took to X on Tuesday to address an "insane" amount of racist social media comments she said she received after a China Open win.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым