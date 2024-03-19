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Поле боя: Антон Шагин, Владимир Стеклов и Александр Проханов

Поле боя: Антон Шагин, Владимир Стеклов и Александр Проханов

10 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась премьера драмы «Позывной "Пассажир"». Среди гостей были писатель Александр Проханов, а также актёры фильма Антон Шагин, Сергей Горобченко, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Максим Коновалов и другие.

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