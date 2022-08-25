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В Мордовии инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, создававшего своими действиями угрозу для других участников движения

В Мордовии инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, создававшего своими действиями угрозу для других участников движения

«Инспекторы ДПС отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский» Республики Мордовия задержали нетрезвого жителя Зубово-Полянского района, многократно создавшего аварийные ситуации на дороге.

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