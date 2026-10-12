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«Теперь она моя главная опора»: как племянница Владимира Спивакова стала четвёртой дочерью Сати

«Теперь она моя главная опора»: как племянница Владимира Спивакова стала четвёртой дочерью Сати

Когда Сати и Владимир Спиваковы приняли в семью двенадцатилетнюю Александру, девочка только что потеряла мать.

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