Август 2026 года: политические и экономические события и прогнозы

Август 2026 года привлекает внимание специалистов и общественности из-за ряда значимых событий. 12 августа состоится солнечное затмение, которое традиционно рассматривается как важный астрономический феномен.
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