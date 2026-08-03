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Август 2026 года: политические и экономические события и прогнозы

Август 2026 года привлекает внимание специалистов и общественности из-за ряда значимых событий. 12 августа состоится солнечное затмение, которое традиционно рассматривается как важный астрономический феномен.

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