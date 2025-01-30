В облцентре состоится презентация нового сборника произведений Александра Твардовского

Издание книги стало возможным при поддержке «Единой России» и лично Игоря Ляхова К 115-летию смоленского писателя Александра Твардовского в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» издана книга его произведений, посвященных Смоленщине.
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