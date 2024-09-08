Николай Валуев проголосовал на выборах в Красносельском районе

И пожелал петербуржцам добра и счастья Утром 8 сентября на избирательном участке в Красносельском районе на выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в прошлом чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев.
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