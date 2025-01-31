Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чужестранка
    Им нужно советское оружие из Приднестровья, чтобы продолжать войну на украине.Оружие заканчивается, воевать хохлам не...Крупнейшее пораже...
  • Людмила Лепаева
    Был какой-то договор просто так Чубайса не выпустили бы"Мойша, выходи, т...
  • Людмила Лепаева
    Вот откуда не возьмисьМедведчук: Зеленс...

Чиновница пошла на махинации ради мужа-педофила: В Вольске назревает большой скандал с госконтрактами

Чиновница пошла на махинации ради мужа-педофила: В Вольске назревает большой скандал с госконтрактами

В Вольске назревает большой скандал с госконтрактами, которыми "завладел" сиделец Сагид Хакешев. Журналисты утверждают, что местная чиновница пошла на махинации ради мужа-педофила, который завладел сразу пятью аукционами почти на 18 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх