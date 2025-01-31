Чиновница пошла на махинации ради мужа-педофила: В Вольске назревает большой скандал с госконтрактами

В Вольске назревает большой скандал с госконтрактами, которыми "завладел" сиделец Сагид Хакешев. Журналисты утверждают, что местная чиновница пошла на махинации ради мужа-педофила, который завладел сразу пятью аукционами почти на 18 миллионов рублей.
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