Что изменится в жизни тамбовчан с 1 апреля

С 1 апреля изменятся правила сдачи на водительские права, будет проиндексирован размер социальных пенсий, увеличатся выплаты медработникам, для собственников, сдающих квартиры посуточно, предусмотрят дополнительную ответственность.
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