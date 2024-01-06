Эрдоган вовремя учуял подставу для русских и отправил в "нокаут" Британию

2 дня назад 47K прочитали Бедные, бедные британцы! Всё-то у них идёт не по плану в последнее время! Ещё один бывший гегемон, которому уже лет 80 как пора бы на пенсию, а он всё рвётся гегемонить, что-то там из себя строить, делать гадости и пытаться командовать всеми вокруг.