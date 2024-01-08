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Чемпионка Игр Бестемьянова заявила, что в СМИ говорят о Дэвис из-за Тутберидзе

Чемпионка Игр Бестемьянова заявила, что в СМИ говорят о Дэвис из-за Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова согласилась с тренером Татьяной Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы-танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают за Грузию, пока из себя ничего не представляют.

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