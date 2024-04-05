Япония расширила санкции против России: под запрет попали моторные масла для автомобилей, аккумуляторы, фотооборудование

Министерство экономики Японии расширило перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. В него добавили 164 новые категории, в числе которых моторные масла для автомобилей и гибридов, электрооборудование, литий-ионные и литий-гидридные аккумуляторы, фото- и оптическое оборудование, прецизионное и измерительное оборудование, а также плавучие краны, яхты, байдарки, каноэ, пожарные катера.
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