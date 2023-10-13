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Россия за три года выдаст кредиты другим странам почти на 1,5 триллиона рублей

Россия за три года выдаст кредиты другим странам почти на 1,5 триллиона рублей

Министерство финансов России планирует до 2026 года выдать кредиты другим государствам на 15 миллиардов 600 миллионов долларов, что эквивалентно 1 триллиону 400 миллиардам рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.

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