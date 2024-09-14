Что за операция «Питер Пэн» в масштабах планеты: Зачем США воровали детей из Вьетнама, Афганистана, с Кубы и Украины Юлия СоколоваВ истории США неоднократно всплывали обвинения в том, что власти и отдельные структуры занимались незаконным вывозом детей из стран, в которых велись войны.