Украинские солдаты пожаловались на оружие России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы. Как пишет The Wall Street Journal, особой проблемой для украинских военных оказались беспилотные летательные аппараты, которые управляются дистанционно и их используют для ударов по бронетехнике, опорным пунктам и бойцам.