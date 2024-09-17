Продюсер Дворцов рассказал, будет ли популярно кабаре-шоу Варнавы на Кипре

Юмористка Екатерина Варнава, которая покинула Россию, пытается начать свою карьеру за границей. Она анонсировала кабаре-шоу на Кипре, но билеты стоимостью от 400 до 1200 евро практически не покупают, рассказал продюсер Сергей Дворцов в интервью сайту «Страсти».