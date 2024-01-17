Макрона уличили в использовании ультраправых лозунгов

Le Point: Макрон использовал лозунг ультраправого политика-националиста Земмура Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в использовании лозунга бывшего оппонента на президентских выборах, ультраправого французского политика Эрика Земмура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии