Штурм под Артёмовском: десантники захватили опорник врага (ВИДЕО)

Десантники Армии России захватили опорник врага, продолжая наступление на артёмовском направлении. К север-западу от Артемовска расчетом БПЛА ивановских десантников был обнаружен очередной опорный пункт ВСУ.
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