Врач Болибок: у жителей сельской местности реже возникает аллергия на пыльцу

Аллергическая реакция на пыльцу растений может возникать по разным причинам. При этом сельские жители страдают поллинозом реже, чем городские, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии