Живет за границей припеваючи: вот где Киркоров беззаботно проводит время

Поп-король покинул Россию после скандала. Филипп Киркоров кадр YouTubeПосле скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, отменой концертов, телешоу и других проектов Филипп Киркоров ушел в тень, а потом покинул страну.