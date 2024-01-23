Живет за границей припеваючи: вот где Киркоров беззаботно проводит время

Поп-король покинул Россию после скандала. Филипп Киркоров кадр YouTubeПосле скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, отменой концертов, телешоу и других проектов Филипп Киркоров ушел в тень, а потом покинул страну.
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