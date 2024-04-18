Недофинансирование социальной сферы бьет по самым бедным пенсионерам

В негосударственных социальных центрах Карелии вынуждены сокращать объем услуг Текст, фото: Антониина Кябелева Стареющее население Карелии неизбежно ставит перед властью задачу социальной поддержки тех, кто в силу возраста или здоровья нуждается в посторонней помощи.
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