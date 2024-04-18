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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Недофинансирование социальной сферы бьет по самым бедным пенсионерам

В негосударственных социальных центрах Карелии вынуждены сокращать объем услуг Текст, фото: Антониина Кябелева Стареющее население Карелии неизбежно ставит перед властью задачу социальной поддержки тех, кто в силу возраста или здоровья нуждается в посторонней помощи.

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