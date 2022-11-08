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В Сеть попало фото создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова за несколько часов до ухода из жизни

В Сеть попало фото создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова за несколько часов до ухода из жизни

Вчера всю Сеть облетела печальная новость – умер основатель «Ласкового мая» Серей Кузнецов. Буквально недавно поклонники группы проводили в вечный путь солиста – Юрия Шатунова, как вдруг происходит еще одна трагедия.

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