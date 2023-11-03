БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евгений Сатановский: Макрон едет в Среднюю Азию добывать уран

Евгений Сатановский: Макрон едет в Среднюю Азию добывать уран

Пока Россия теряет свое влияние на регион, остальные страны не дремлют и ищут свою выгоду Павел Еськов На фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Евгений Сатановский Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует на предстоящей неделе совершить турне по Центральной Азии, посетив Казахстан и Узбекистан.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Все до кучи. Но главное с ураном облом. Известно было что французов попрут с Нигера, где была основная добыча и еще в начале прошлого месяца наши добывающие фирмы полностью выкупили Казахстанские рудники...🤗👍.
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15 час.

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