Евгений Сатановский: Макрон едет в Среднюю Азию добывать уран

Пока Россия теряет свое влияние на регион, остальные страны не дремлют и ищут свою выгоду Павел Еськов На фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Евгений Сатановский Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует на предстоящей неделе совершить турне по Центральной Азии, посетив Казахстан и Узбекистан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии