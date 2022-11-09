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«Вегас» одержал 8-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице НХЛ

«Вегас» одержал 8-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице НХЛ. Сегодня клуб обыграл «Торонто» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате.

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