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WP: Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

WP: Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

Украину от России предложили огородить оборонительной стеной.Президенту США Дональду Трампу поступило предложение построить оборонительное сооружение в виде стены между Россией и Украиной.

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Комментарии
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F I
бредятина . &quot; «Если Польша может построить сложный барьер, призванный остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории,&quot; Когда бы  стена  остановила  использование современного оружия ?  И американцы возводили ограду от наплыва мексиканцев нелегалов... Россиян рвущихся на жительство в Усраину и Польшу не наблюдается ... в 2014 году в России працівникив было 2 000 000 грамодян вкалывающих на москалей )))  Похоже  хохлы изобрели очередное вымогательство денег у америкосов )))
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