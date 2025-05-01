WP: Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

F I

бредятина . " «Если Польша может построить сложный барьер, призванный остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории," Когда бы стена остановила использование современного оружия ? И американцы возводили ограду от наплыва мексиканцев нелегалов... Россиян рвущихся на жительство в Усраину и Польшу не наблюдается ... в 2014 году в России працівникив было 2 000 000 грамодян вкалывающих на москалей ))) Похоже хохлы изобрели очередное вымогательство денег у америкосов )))