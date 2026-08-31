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Торговля России и Казахстана растет опережающими темпами — Токаев

Торговля России и Казахстана растет опережающими темпами — Токаев

Рост товарооборота между Казахстаном и Россией по сравнению с 2025 годом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 августа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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