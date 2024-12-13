Зима в Москве» приглашает на «Добрую елку» в павильон «Умный город» на ВДНХ

С 14 декабря по 12 января в павильоне «Умный город» на ВДНХ можно будет принять участие в благотворительной акции «Добрая елка» и подарить новогоднее чудо маленьким подопечным некоммерческих организаций (НКО).
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