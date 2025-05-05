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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Двое арестованы по подозрению в подготовке теракта на концерте Леди Гаги

Два человека были арестованы в связи с предполагаемым заговором с целью подрыва взрывчатки на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, что, по мнению властей, было попыткой нанести удар по бразильскому ЛГБТ-сообществу (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и ….

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