Двое арестованы по подозрению в подготовке теракта на концерте Леди Гаги

Два человека были арестованы в связи с предполагаемым заговором с целью подрыва взрывчатки на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, что, по мнению властей, было попыткой нанести удар по бразильскому ЛГБТ-сообществу (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и ….