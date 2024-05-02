Амарал сделал громкое заявление о Промесе

В «Спартаке» заявили, что заменить Квинси Промеса невозможно. Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сделал громкое заявление о форварде команды Квинси Промесе, который пока лишён возможности играть.
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