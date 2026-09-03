В орловских школах могут ввести предмет «Тигроведение»

В российских школах может появиться новый урок — тигроведение. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что в регионах России начали внедрять программы уроков о тиграх по методике, отработанной в Приморском крае.
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