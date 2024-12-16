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Названо самое опасное зимнее развлечение на открытом воздухе

Среди зимних активностей на свежем воздухе катание с ледяных горок является наиболее травмоопасным За последние три зимних сезона именно это развлечение стало причиной 25% всех обращений за страховыми выплатами, пишут «Известия» со ссылкой на страховые компании.

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